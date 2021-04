Et ud af to danske Counter-Strike-hold klarede sig videre til semifinalerne i ESL Pro League.

Der var både gode og dårlige danske nyheder på e-sportsfronten torsdag.

I ESL Pro League klarede Heroic sig videre til semifinalerne, mens Astralis missede sin mulighed for en billet hertil.

Astralis har dog stadig en mulighed for at komme med blandt de bedste fire. Holdet skal nu ud i en kvartfinale mod Furia Esports.

Både Heroic og Astralis havde chancen for at spille sig direkte i semifinalerne, fordi de vandt deres indledende grupper i den store e-sportsturnering.

Her mødte de andre gruppevindere, og den opgave slap Heroic godt fra.

Det danske hold slog Ninjas in Pyjamas 2-0 og er nu blot to sejre fra at vinde turneringen.

Værre gik det for nummer to på verdensranglisten, Astralis, som stod over for verdensetteren, Gambit Esports.

Astralis tabte 0-2, men har stadig én chance for at gå videre.

- Vi kommer dårligt fra start, og det ødelægger vores momentum. Vi kommer i nogle okay situationer, men formår ikke at vinde runderne i sidste ende, siger spilleren Lukas "gla1ve" Rossander ifølge TV2 Sport.

I præmiepuljen er der samlet 750.000 dollar i præmiepuljen svarende til knap 4,7 millioner kroner. Vinderen får 175.000 dollar svarende til knap 1,1 million kroner.

Kvartfinalerne spilles fredag, mens semifinalerne afvikles lørdag.

/ritzau/