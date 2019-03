Vinder Astralis søndagens finale ved majoren i Katowice, kan holdet indlede jagten på endnu en grand slam.

Søndag skal de danske Counter-Strike-stjerner fra Astralis forsøge at lande årets første trofæ, som tilmed vil være et majortrofæ.

I finalen ved IEM Katowice skal de danske verdensettere møde overraskelsen Ence fra Finland i duellen om førstepræmien på 3,3 millioner kroner.

Bookmakerne har ikke overraskende Astralis som klar favorit, og lever holdet op til favoritværdigheden, vil de samtidig kunne indlede jagten på en gentagelse af sidste sæsons historiske grand slam.

Majoren i Katowice markerer starten på denne sæsons grand slam-jagt. For at vinde en grand slam skal et holde vinde fire ud af ti specifikke turneringer på kalenderen.

Ingen havde opnået det, før Astralis gjorde det sidste år og hentede bonussen på én million dollar (godt 6,5 millioner kroner).

Skal første skridt på vejen mod gentagelse tages søndag, kræver det sejr over finske Ence, der har imponeret stort ved at slå de to storhold Team Liquid og Navi på vejen til finalen.

Derfor møder Astralis også op til finalen med stor respekt for modstanderen.

- Det bliver endnu en kamp, man skal være 100 procent klar til, hvis man vil vinde den, og det har vi til sinde at være, siger Astralis' kaptajn, Lukas "Glaive" Rossander, i en pressemeddelelse fra holdet.

Nogenlunde samme opskrift lyder fra holdets træner Danny "Zonic" Sørensen.

- For os handler det om at bevare fokus og gå til opgaven med ydmyghed og respekt. Det bliver en benhård finale, nøjagtig som semifinalen var. Men vi er sultne efter sejr, lyder det fra træneren.

Astralis vandt i 2018 hele ti trofæer i en historisk sæson. En sejr i Katowice vil være årets første efter et finalenederlag til Team Liquid i iBuypower Masters tidligere i år.

Finalen mod Ence begynder klokken 19.

/ritzau/