Astralis er i en ny stor finale.

Det danske CS:GO-hold skulle dog først igennem et stort comeback ved turneringen IEM Chicago, før den niende finaleplads i år blev en realitet

»Holy shit, sikke en kamp. Jeg kan ikke tro, at vi klarede det,« som Astralis-spilleren Lukas 'Gla1ve' Rossander skriver på Twitter:

»Jeg vil aldrig glemme den her kamp.«

Holy shit, what a game! I cant believe we managed to pull that one off This is a match I will never forget #ToTheStars



Gg wp @FNATIC !



Final tomorrow against FaZe or Liquid — Lukas Rossander (@gla1ve_csgo) November 10, 2018

Det lignede da heller ikke Astralis-sejr undervejs i semifinalen mod svenske @FNATIC, der længe lignede en vinder.

I tredje og afgørende bane, såkaldte 'map', var det danske hold bagud med 4-11, men det lykkedes alligevel at vende det hele på hovedet og vinde med 19-17.

»Vi har arbejdet så hårdt på vores mentale styrke, så vi aldrig giver op - og i dag var netop sådan en hård kamp,« skriver Astralis-træner Danny 'zonic' Sørensen på Twitter.

»@FNATIC spillede så godt, og jeg har så meget respekt for dem.«

We have been working so hard being mental strength never giving up and today was such a hard game. @FNATIC played so well and I have so much respect for them. Tomorrow we play the grand final. #IEMChicago — Danny Sørensen (@zonic_cs) November 11, 2018

I finalen skal Astralis møde Team Liquid, der er nummer tre på verdensranglisten - altså to pladser under det danske hold.

Det danske Counter Strike-hold består foruden Lukas 'Gla1ve' Rossander af Peter 'Dupreeh' Rasmussen, Andreas 'Xyp9x' Højsleth, Emil 'Magisk' Reif og Nicolai 'Dev1ce' Reedtz - sidstnævnte kan du læse et interview med her.

Med finalepladsen i USA er der oprejsning til Astralis efter den skuffende indsats ved Blast Pro Series i Royal Arena i København for kun en uge siden.

Holdet har vundet seks af de hidtidige otte finaler i år.