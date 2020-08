Selskabet bag det store danske e-sportshold Astralis har tabte millioner i år.

Ifølge regnskabet for første halvdel af 2020, har Astralis Group haft et underskud på helt præcist 11,6 millioner kroner i et 'resultat præget af den globale covid-19-pandemi'. Som det lyder.

»Annoncørmarkedet og live-underholdning har været ramt hårdt af covid-19, og rejserestriktionerne har ligeledes kostet på præmiepengene, da turneringerne og dermed præmiepuljerne er blevet delt op geografisk,« siger bestyrelseformand Nikolaj Nyholm i en pressemeddelelse:

»Det påvirker vores halvårsresultat, der ikke er hvad vi havde forventet, men som under omstændighederne er relativt tilfredsstillende.«

Millionunderskud for første halvdel af 2020 kommer efter endnu rødere tal sidste år. Her blev det i Astralis Groups regnskabsår - for 2019 - til et underskud på hele 34,6 millioner kroner.

Bestyrelseformand ser dog 'positive tegn' i markedet for esportsgiganten, der selv har ejerandele i flere store turneringer.

»I perioden hvor anden live sport og underholdning har måtte lukke ned (på grund af covid-.19, red.) har esporten cementeret både tilpasningsevne og robusthed. Vores hold følges af flere og flere fans og vi har oplevet fortsat kraftig vækst i seertallene til de turneringer, vi deltager i og som vi har permanent medejerskab af,« siger Nikolaj Nyholm.

Han mener, at Astrilis Group i dag har et 'stærkere og bredere funderet produkt end tidligere'. Ikke mindst fordi selskabet valgte ikke at sende medarbejdere hjem eller søge om statsstøtte.

Økonomisk har der ikke været meget at fejre i 2020. Foto: Cooper Neill Vis mere Økonomisk har der ikke været meget at fejre i 2020. Foto: Cooper Neill

»Beslutningen har sikret vores partnere værdi og eksponering og den har givet os et positivt udgangspunkt i de fremadrettede forhandlinger i et sponsor- og annonceringsmarked på vej frem,« siger Nikolaj Nyholm.

Han mener påpeger samtidig, at esportsmarkedet er på vej mod en normalisering.

Derfor forventer Astralis Group et samlet resultat for 2020 på minus 12-15 millioner kroner. Inden coronavirussen ramte var forventningen et minus på 3,5-5 millioner kroner.