Efter et hårdt 2020 med sygdom og spillersalg er Astralis klar til ramme et konstant højt niveau igen.

Kun afbrudt af en lille krise i 2019 var det danske Counter-Strike-hold Astralis ganske suveræne i både 2018 og 2019.

2020 blev til gengæld Astralis' med afstand mest udfordrende år med især sygemeldinger, men holdet formåede at få samlet brikkerne og slutte flot af med to finalesejre sidst på året.

Tirsdag tager Astralis-spillerne hul på 2021. Det gør de på dagen, hvor holdet og organisationen fylder fem år.

Året skydes i gang med en kvartfinale ved den store Blast Premier Global Final, hvor de otte bedste hold fra Blast-serien i 2020 er med. Alle på jagt efter førstepræmien på 3,7 millioner kroner.

For det danske stjernehold, der aktuelt topper verdensranglisten, skal turneringen også bruges som affyringsrampe til et år, hvor genvunden kontinuitet skal bane vejen for at nå nye højder.

Det siger spilleren Nicolai "Dev1ce" Reedtz, der mandag blev kåret som verdens tredjebedste spiller i 2020.

- Vi havde to spillere ude med sygdom, skiftede en del ud på holdet, skiftede ingame-leader, solgte Patrick "Es3tag" Hansen, fik de to spillere tilbage på holdet og kunne på grund af pandemien ikke træne og forberede os sammen, som vi ellers altid gør meget ud af.

- Alligevel kom vi godt igennem, og nu er vi for alvor klar til at lægge på som hold, siger han.

Ingame-leader Lukas "Gla1ve" Rossander måtte midt i maj trække stikket med stress-symptomer, og ikke lang tid efter måtte holdkammerat Andres "Xyp9x" Højsleth gøre det samme.

Det gav naturligt en bølgedal resultatmæssigt, men i løbet af efteråret begyndte holdet med reserverne integreret at vise sig frem igen. Og da begge var tilbage i oktober, så man atter lidt af det "gamle" Astralis-niveau.

- Jeg synes, vi kan være virkelig stolte af vores 2020, hvor vi som hold og organisation var igennem en masse udfordringer, siger Nicolai "Dev1ce" Reedtz.

- Men vi leverede et højt bundniveau hele vejen igennem og endte med at vinde fire store turneringer og igen indtage førstepladsen.

Det skyldtes ikke mindst, at han selv holdt det tårnhøje niveau, som nu i seks år på stribe har givet ham en plads i top-5 i kåringen af verdens bedste. Det har ingen præsteret før.

Han er glad for placeringen og vil gerne være nummer ét, men der er vigtigere ting at fokusere på.

- Jeg vil da elske at ende nummer ét på den liste, inden jeg stopper, og jeg ville nok have en større chance, hvis jeg spillede lidt mere egoistisk, siger han.

- Det ville bare ikke hjælpe holdet, og at vinde vores femte major-titel og få endnu en stjerne på trøjen står højere på ønskelisten i 2021 end titlen som verdens bedste spiller. Men selvfølgelig håber jeg at vinde den titel en dag. Det siger sig selv.

Kampen for flere store titler og personlig hæder i 2021 indledes tirsdag klokken 16.30 med opgøret mod amerikanske Evil Geniuses.

Skulle Astralis tabe kvartfinalen, er holdet dog ikke helt ude. Alle taberne ryger ned i en opsamlingsknockout, hvor man via en længere vej stadig kan nå finalen.

/ritzau/