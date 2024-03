Casper "ruggah" Due tiltræder som cheftræner for Astralis fredag. Benjamin ”blameF” Bremer er sat til salg.

Det danske Counter-Strike-hold Astralis tager nu konsekvensen af den kiksede kvalifikation til majorturneringen i København.

Casper "ruggah" Due afløser således vikaren Mathias "R0nic" Pinholt på fredag 1. marts - en måned før det oprindeligt blev annonceret ved ansættelsen i januar.

Det skriver Astralis på sin hjemmeside.

Derudover er in-game leader Benjamin "blameF" Bremer blevet bænket og sat til salg.

- Vi må bare konstatere, at vi ikke er lykkedes med Benjamin i rollen som IGL. Der er et mismatch i profilerne og rollerne, som alle har arbejdet på at løse.

- Desværre har vi aldrig opnået den stabilitet, det kræver at være med på den helt store scene, og efter en grundig analyse og samtale med alle involverede, er konklusionen klar:

- Vi skal have rollerne på plads og bruge spillerne, hvor de individuelt føler sig bedst tilpas, så de kan levere optimalt til holdet. Det er vores fokus på den korte bane og det er afgørende for, hvem vi bringer ind, siger sportsdirektør Kasper Straube.

Straube kalder samtidig Benjamin Bremer for "en af de hårdest arbejdende spillere i Counter-Strike" og roser den bænkede profil for at være en "loyal klassespiller, der kommer til at markere sig i verdenstoppen i den rette rolle".

