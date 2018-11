Det danske Counter-Strike-hold Astralis levede natten til søndag dansk tid op til favoritværdigheden i semifinalen ved den sjette udgave af ECS Finals i Arlington, Texas.

Astralis slog svenske NIP med 2-1 i semifinalen, og dermed står kun brasilianske MIBR i finalen mellem danskerne og sæsonens ottende store titel i den tiende finale.

ECS Finals er sæsonfinalen i ECS-regi, hvor de otte bedste hold havde kvalificeret sig, og det kunne være blevet til en rent dansk finale.

FC Københavns North-hold var i den anden semifinale, men tabte med 1-2 til MIBR.

North kan trøste sig med en check på cirka 427.000 kroner, mens Astralis med en finalesejr vil indkassere 1,64 millioner kroner. Der er 789.000 kroner til andenpladsen.

Astralis rangerer som verdens bedste Counter-Strike-hold, og i semifinalen mod NIP satte holdet sig tungt på første bane. Den blev vundet 16-7, og så var danskerne på 1-0.

Svenskerne svarede flot tilbage i anden bane og tog den 16-11, men i afgørende bane punkterede Astralis hurtigt spændingen.

Først ved 0-6 kom NIP på tavlen, men Astralis buldrede videre til 13-2-føring ved pausen. Finalepladsen blev kort efter sikret med 16-5.

Det danske stjernehold vandt også den seneste udgave af ECS Finals.

Skulle det ende med Astralis-triumf, kan spillerne ende med på en lille måneds tid at få polstret sine konti godt og grundigt til julegaveindkøb.

Midtvejs i november sejrede holdet i IEM Chicago, hvilket kastede 660.000 kroner af sig i førstepræmie. Dertil kan komme 1,6 millioner kroner med sejr i ECS Finals søndag.

Om små to uger går det så løs på hjemmebane i Odense til ESL Pro League, hvor det endnu ikke er meldt ud, hvordan præmiepuljen på 6,6 millioner kroner fordeles.

Men en Astralis-sejr vil ikke blot kaste den største bid af præmiekagen i Odense til danskerne.

Tager et hold fire titler inden for et spænd på ti turneringer i dette turneringsregi, sikrer man sig en såkaldt Intel Grand Slam-titel, der blev stiftet i 2017. Og det kan Astralis med en triumf.

Det kaster en bonus på 6,6 millioner kroner af sig til holdet.

/ritzau/