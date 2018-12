Vinder Astralis ESL Pro League-turneringen i Odense i weekenden, tjener holdet 1.250.000 dollar.

Det er den helt store præmiecheck, som det danske Counter-Strike-hold Astralis kan putte i lommen, hvis holdet vinder ESL Pro League-turneringen på hjemmebane i Odense i denne weekend.

Det er således ikke kun førstepræmien på 250.000 dollar (1,64 millioner kroner), holdet kan sætte ind på kontoen med en sejr i turneringen.

Ender Astralis søndag med at kunne løfte trofæet, vinder holdet også den første Intel Grand Slam nogensinde. Det udløser en bonus på én million dollar (6,6 millioner kroner).

Tager et hold fire titler inden for et spænd på ti turneringer i ESL- og Dreamhack-regi, sikrer man sig en såkaldt Intel Grand Slam-titel, der blev stiftet i 2017.

Det har intet hold formået endnu, men Astralis, der længe har toppet verdensranglisten, står nu med to chancer for at opnå den historiske bedrift, hvor turneringen i Odense er første mulighed.

Astralis har kvalificeret sig til lørdagens semifinaler ESL Pro League, så muligheden for at vinde fire titler er stadig opnåelig.

De fem unge danskere på Astralis-holdet er ankommet til Fyn i god form og har med triumfer i både ESC Finals i Arlington samt IEM Chicago i november medbragt rigelige mængder selvtillid til Odense.

Lørdag møder holdet Mousesports i den første semifinale klokken 16, hvor der spilles bedst af tre baner. Finalen spilles søndag klokken 16.

FC Københavns North-hold var også med i Odense, men måtte nøjes med en delt 13.-plads og 20.000 dollar (132.000 kroner).

/ritzau/