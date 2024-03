Lukas "gla1ve" Rossander drillede sine tidligere kolleger, da Ence slog Astralis i majorkvalifikation.

Det danske e-sportshold Astralis mål om at deltage i majorturneringen i slutningen af marts i Royal Arena i Ørestad hænger i en tynd tråd.

Torsdag tabte Counter-Strike-holdet en direkte kvalifikationskamp om en plads i den prestigefyldte turnering til Ence.

Ence vandt 13-6, 13-9.

Astralis' overmænd har Lukas "gla1ve" Rossander som in-game leader. Computerspilleren var in-game leader hos Astralis i holdets storhedstid, men blev bænket sidste år og forlod i november Astralis efter syv års tilknytning.

Astralis har en sidste chance for at kvalificere sig til majorturneringen. Fredag og lørdag deltager seks hold i en "Last Chance Qualifier"-turnering, og de kæmper om én plads ved majorturneringen.

Bedre er det gået for et andet dansk hold, Ecstatic, som onsdag sikrede sig en plads ved majoren med en sejr på 3-13, 13-9, 13-5 over Guild Eagles.

Heroic, der har tre danskere på holdet, kvalificerede sig også til majoren torsdag, da det endte med en sejr over GamerLegion.

Det danskerprægede hold, der er registreret i Norge, vandt ganske overlegent 13-5, 13-9.

