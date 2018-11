Organisationen bag det danske e-sportshold Astralis investerer 78 millioner i et hold i League of Legends.

Astralis er allerede kendt som et succesrigt hold inden for e-sport.

Nu får det danske Counter-Strike-hold en søster i form af Origen, der skal dyste i spillet League of Legends.

Prisen for at have et hold med i League of Legends-turneringen er 10,5 millioner euro (78 millioner kroner) betalt over fem år.

Investeringen foretages af RFRSH Entertainment, organisationen bag Astralis, forklares det i en pressemeddelelse tirsdag.

Under ledelse af blandt andre medstifter Jakob Lund Kristensen er målsætningen, at Origen skal være med i verdenseliten.

- Origen vil være et søsterhold til Astralis og en del af RFRSH-organisationen, med alle de fordele det indebærer.

- Vi har opbygget en unik model med en performance-model, ligesom vi har opbygget en række stærke kommercielle, kommunikative og organisatoriske redskaber, der gør, at vi kan bygge videre på Origen-brandet og gøre det endnu stærkere.

- Det sætter os i en ekstremt stærk konkurrencedygtig position over for ethvert andet internationalt e-sportsbrand globalt, lyder det fra Jakob Lund Kristensen.

Kasper Hvidt, sportsdirektør hos RFRSH, skal ligesom med Astralis få Origen-holdet til at toppræstere.

- Da jeg startede med at arbejde med Astralis, havde de ikke vundet en stor titel i ni måneder, ikke på grund af manglende færdigheder, men på grund af manglende forståelse for, hvad der kræves for virkelig at blive en topatlet.

- Ved hjælp af en systematisk og fokuseret indsats har vi bygget en struktur, der har givet spillerne redskaberne til at optimere enhver detalje i deres spil, men også fået dem til at performe under det enorme pres, der kan opstå som topatlet.

- Det har givet spillerne mulighed for at maksimere deres potentiale og dermed være dominerende på den internationale Counter-Strike-scene, mener Kasper Hvidt.

Samme udvikling skal Origen nu igennem, fortæller den tidligere landsholdskeeper i håndbold.

League of Legends har i de seneste otte år været den største e-sportsdisciplin af alle.

Senest blev finalen i Legends World Champions set af 205 millioner unikke seere.

/ritzau/