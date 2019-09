Kim Nielsen er færdig som assisterende landstræner hos Badminton Danmark.

Det sker med øjeblikkelig virkning fra i dag.

»Kim har været ansat hos os de sidste tre år og været en del af en trænergruppe, der har leveret flotte resultater. Jeg vil gerne takke Kim for samarbejdet og for hans indsats for dansk badminton, og jeg ønsker ham alt godt fremadrettet,« siger Jens Meibom, elite- og sportschef hos Badminton Danmark, i en pressemeddelelse.

Hans kontrakt er blevet ophævet et år før tid efter tre år, hvor han har assisteret landstræner Kenneth Jonassen siden september 2016.

Indtil videre er der ikke fundet en afløser til posten.

»Kims arbejdsopgaver vil i første omgang blive varetaget af det øvrige trænerteam, og cheflandstræner Kenneth Jonassen har allerede lavet en plan for de næste par måneder og informeret de involverede spillere. Vi vil begynde vores arbejde med at finde en erstatning for Kim med det samme og forventer at kunne præsentere en ny træner inden for kort tid,« siger Jens Meibom.

Kim Nielsen siger:

»Jeg har været glad for mit arbejde i og er stolt af de resultater, vi har opnået. Nu er det tid for mig til at se fremad, og jeg ser frem til at kaste mig over nye opgaver,« lyder det fra den nu allerede tidligere assisterende landstræner.