De har slået OL-alarm i Tokyo.

Her har man fundet asbest i en af de arenaer, der skal bruges til konkurrencer til sommer, når verdens bedste atleter kommer til byen.

Ifølge Kyodo News vil myndighederne nu 'hurtigt tage de nødvendige foranstaltninger' for at få udbedret problemet.

Det er i Tokyo Tatsumi International Swimming Center, at der er brugt asbest som en del af et brandforebyggende materiale. Det er påført to steder på en søjle, der bærer taget.

Arenaen skal bruge til vandpolokonkurrencerne og har plads til 4.700 tilskuere. Det er en ældre bygning fra 1993, men den er i de seneste år blevet moderniseret på grund af det forestående OL.

Asbest har i mange år været brugt i byggerier, men har siden 1986 været forbudt at bruge i Danmark

Det er farligt, fordi de små fibre under indånding kan sætte sig i lungerne og være skyld i forskellige kræftsygdomme.

Kræftens bekæmpelse vurderer, at cirka 250 danskere årligt får kræfte i lungerne, fordi de har været udsat for asbest på et tidspunkt i livet.

Ifølge WHO dør 100.000 på verdensplan af asbestrelaterede sygdomme.

Allerede i 2017 konstaterede man, at der var asbest på den pågældende søjle i Tokyo Tatsumi International Swimming Center. Dengang vurderede man, at det ikke var til fare for tilskuere eller atleter.

Nu har man skiftet mening, og udbedringen begynder straks.

OL finder sted fra 24. juli til 9. august. Danmark har intet hold med i vandpolo.