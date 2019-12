Fredrik Ljungberg opfordrer efter nyt nederlag Arsenal til at få løst klubbens managersituation.

Arsenals midlertidige manager, svenskeren Fredrik Ljungberg, siger efter holdets nederlag søndag til Manchester City, at det haster med at finde en permanent løsning på managersituationen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har sagt, at den (managersituationen, red.) skal afklares, og det ville være godt at træffe en beslutning, uanset hvad den så er, siger Ljungberg efter nederlaget på 0-3 til Manchester City.

Ifølge Reuters antyder svenskeren med den udtalelse at have accepteret, at han ikke selv er i betragtning til jobbet på permanent basis.

I første halvleg lykkedes det kun Arsenal at komme frem til et enkelt skudforsøg på Citys målmand og slet ingen i anden halvleg.

Ljungberg trådte til som en midlertidig løsning, efter at London-klubben i slutningen af november fyrede Unai Emery. Spanieren blev smidt på porten efter en serie på syv kampe uden sejr.

Ljungberg, som spillede i klubben fra 1998 til 2007 og siden 2018 har fungeret som U23-træner i Arsenal, har ikke gjort det meget bedre. I sine fem kampe som midlertidig manager er det kun blevet til én sejr.

Søndagens nederlag skyldes ifølge Ljungberg ganske enkelt klasseforskel i forhold til Manchester City. Det var Arsenals tredje nederlag på hjemmebane i træk på tværs af alle turneringer.

- Vi må alle se os selv i spejlet. De er bedre end os, det er bare et faktum, siger han om Manchester City.

- Vi er nødt til at være realistiske. Der er en afgrundsdyb kvalitetsforskel mellem os og City. Det er svært. Liverpool og Manchester City er i en liga for sig selv.

En af Arsenals svagheder er ifølge svenskeren, at holdet mangler hårdhed i duellerne.

- De trak gule kort ved at sparke os ned, da vi havde mulighed for at slå kontra. Det er tydeligvis taktisk og noget, de arbejder på, siger han om de fire advarsler, City-spillere ragede til sig i opgøret.

- Det er noget, vi er nødt til at lære. At være en smule mere kyniske, når modstandere har en mulighed for at slå kontra mod os, siger Ljungberg.

/ritzau/