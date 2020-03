Melbournes Grand Prix er aflyst, efter at en medarbejder fra McLaren er testet positiv for Covid-19.

Arrangørerne bag det aflyste Formel 1-grandprix i Melbourne, Australien, åbner for, at løbet kan køres senere på sæsonen.

Det siger formanden for selskabet bag grandprixet, Andrew Westacott, ved et hasteindkaldt pressemøde fredag eftermiddag lokal tid, efter nyheden om at grandprixet er aflyst.

- Vi brugte ordet "aflyst" for timingens skyld. Det var vigtigt, at vores fans ikke troede, at det ville blive udskudt med nogle timer eller dage. Men i Formel 1 skal man aldrig sige aldrig. Vi vil kigge på muligheden inden for den nærmeste fremtid.

Ifølge Andrew Westacott vil et potentielt nyt løb ligge et stykke ude i fremtiden.

- Vi kan ikke lade alt stå her i en måned. Vi respekterer, at stedet bliver brugt til at andre sportsaktiviteter, og at vi tager plads i en smuk park. Vi vil begynde at pakke sammen snarest, siger Andrew Westacott til pressemødet.

Det australske grandprix blev aflyst fredag morgen lokal tid, inden de første træninger skulle finde sted.

Aflysningen sker, som følge af at en medarbejder fra Formel 1-holdet McLaren er blevet testet positiv for Covid-19. Det fik McLaren-holdet til at trække sig sent torsdag aften lokal tid.

Syv andre personer er også blevet testet for coronavirusset, herunder fire medarbejdere fra Kevin Magnussens hold, Haas. Alle syv prøver er kommet tilbage negative.

Op mod 300.000 skuffede fans må derfor vende tilbage uden Formel 1 i denne weekend.

