Anders Antonsen tabte sin tredje og sidste gruppekamp ved sæsonfinalerne i Thailand.

Badmintonstjernen Anders Antonsen sikrede sig allerede torsdag en plads i semifinalerne ved sæsonfinalen i Bangkok.

Derfor var der ikke det store på spil i danskerens tredje og sidste gruppekamp.

Her stod 23-årige Antonsen over for Wang Tzu-wei fra Taiwan, og det endte med et dansk nederlag på 11-21, 19-21.

Anders Antonsen brugte kampen som god træning. I december blev han ramt af coronavirus, og han forsøger i øjeblikket at kæmpe sig tilbage på sit højeste niveau.

I semifinalen risikerer Antonsen at ramle ind i formstærke Viktor Axelsen, der spiller gruppefinale i den anden gruppe ved World Tour Finals i Thailands hovedstad.

Senere fredag står Axelsen over for Chou Tien Chen fra Taiwan. Begge spillere har vundet deres to første gruppekampe og er samtidig sikret en plads i semifinalerne.

/ritzau/