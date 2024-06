Anders Antonsen spillede forrygende og beherskede svære vindforhold til perfektion i Indonesia Open.

Viktor Axelsen har vundet de tre seneste udgaver af Indonesia Open, som er en af de største badmintonturneringer på World Touren.

Det gør han ikke i år, da han har meldt afbud med en skade. Til gengæld beviste Anders Antonsen i første runde, at Danmark fortsat har et solidt lod i bowlen med kandidater til sejren i år.

Efter en lige start spillede den fjerdeseedede dansker en tæt på perfekt kamp mod Hongkongs ellers formstærke Lee Cheuk Yiu, der blev slået med 21-14, 21-10 i første runde.

Antonsen kan tage den med ro onsdag, hvor anden del af første runde afvikles, inden han torsdag skal spille anden runde.

Lee Cheuk Yiu er en spiller med en eksplosiv offensiv, som Antonsen lige skulle indstille sig på i kampens indledning. Samtidig var der en kraftig sidevind, der gav vanskelige vilkår at spille under.

Hongkongeren var foran 11-10 ved opholdet, men efter en snak med træner Joachim Persson fik Antonsen kontrol med kampen.

Han rykkede i front med 17-14 og lukkede sættet med fire point på stribe.

Danskerens bedre teknik og maskeringer blev mere udtalt efter sidebyttet, hvor Lee Cheuk Yiu havde svært ved at følge med.

Sidevinden blev behersket fornemt fra Antonsens ketsjer, og det var kun, når han fik løftet for kort, at modstanderen blev farlig.

Gennem hele andet sæt var der klasseforskel på de to spillere, og modløsheden blev mere og mere udtalt hos modstanderen.

Samtidig sprudlede Antonsen af selvtillid og drev det meste af vejen mod sejren gæk med verdens nummer 16.

Videre til anden runde er også herredoublen med Frederik Søgaard og Rasmus Kjær. Den danske duo slog et kinesisk par med 21-18, 23-21.

Til gengæld agerede en anden kineser stopklods for Line Kjærsfeldt. Danskeren vandt et stærkt første sæt med 21-13, men tabte de to følgende med 15-21, 17-21.

I damedouble tabte Mai Surrow og Julie Finne-Ipsen i tre sæt til et japansk par.

