Ander Antonsen kalder sin start på Denmark Open for perfekt, efter at han vandt i to sæt i første runde.

En perfekt start.

Sådan beskriver den danske badmintonspiller Anders Antonsen sin første kamp i Denmark Open, som endte med en sejr i to sæt over Srikanth Kidambi fra Indien.

- Han er en tricky spiller, og jeg er glad for, at jeg fik ham i to sæt, for jeg har meget respekt for hans spil og var meget spændt på, hvordan det skulle udspille sig derinde, siger Antonsen.

Han havde sommerfugle i maven, inden han gik ind på banen foran tilskuerne i en udsolgt arena i Odense.

- Det var rigtig positivt. Det var noget, jeg glædede mig til.

- Stille og roligt, som kampen trådte i kraft, forsvandt sommerfuglene en lille smule, så jeg kunne fokusere på spillet, siger han.

Fokuseret blev der, og Antonsen vandt kampen på 41 minutter med cifrene 21-14, 21-18. Dermed ser de positive takter fra året ud til at fortsætte for den 22-årige aarhusianer, der i august tabte til verdensetteren Kento Momota i VM-finalen.

- Det sidste halve år er det gået meget fremad, og forhåbentlig kan jeg fortsætte den opadgående kurve.

- Jeg kan ikke se, hvorfor mit spil ikke skulle være på sit allerbedste lige nu, for jeg har trænet og spillet godt i de sidste mange måneder, siger han.

I anden runde venter Kantaphon Wangcharoen fra Thailand, der ligger nummer 13 på verdensranglisten.

