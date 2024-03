Anders Antonsen slog Chia Hao Lee sikkert i to sæt i første runde af French Open.

Anders Antonsen har stadig ikke prøvet at tabe en badmintonkamp i 2024.

Onsdag åbnede han French Open med en sejr over taiwaneren Chia Hao Lee, der ligger nummer 35 på verdensranglisten.

Den danske verdenstreer vandt med cifrene 21-16, 21-13.

Dermed har Antonsen vundet samtlige sine 15 kampe i 2024. Han indledte året med triumfer i Malaysia Open og Indonesia Masters og var siden med til at vinde hold-EM for Danmark.

Chia Hao Lee var fint med i indledningen, men Antonsen fik overtaget, og fra at være bagud 5-7 kom han foran med 11-8. Derfra havde Antonsen styr på sættet.

Billedet var nogenlunde det samme i andet sæt, hvor taiwaneren havde små føringer i begyndelsen, før Antonsen løftede niveauet og tog kontrol over spillet.

Der var niveauforskel, da Antonsen vekslede 10-8 til 20-10 og kort efter sikrede sejren.

Tirsdag spillede Viktor Axelsen sig videre til anden runde. Axelsen og Antonsen er i hver deres halvdel og kan først mødes i finalen.

Også Magnus Johannesen deltager i turneringen. Han tog senere onsdag karrierens nok største sejr ved at slå Lee Zii Jia fra Malaysia.

Lee Zii Jia er verdens nummer ti og har tidligere vundet All England, men det lod den 22-årige dansker sig ikke skræmme af.

Magnus Johannesen vandt 21-15, 21-19 over malaysieren, der uden held forsøgte at finde et sent comeback frem i andet sæt.

I herredouble var der dansk duel, og her vandt favoritterne Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen i to sæt over landsmændene Daniel Lundgaard og Mads Vestergaard. Cifrene lød på 21-16, 21-13.

French Open er en Super 750-turnering, som er det tredjehøjeste niveau på World Touren.

