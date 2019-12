Anders Antonsen kæmpede og tvang Kento Momota ud i tre sæt, inden japaneren vandt opgøret i sæsonfinalen.

Badmintonspilleren Anders Antonsen kæmpede bravt torsdag i sæsonfinalen, da han mødte verdensetteren Kento Momota.

Danskeren vandt første sæt 21-19, men efter flot spil tabte Antonsen andet sæt 15-21, og det blev også cifrene i tredje sæt i japanerens favør.

Dermed vandt Kento Momota kampen, og Anders Antonsen har to nederlag i gruppe A, hvor han også har tabt til Jonatan Christie, men verdensranglistens nummer tre kan endnu ikke skrives ud af sæsonfinalen.

Fredag møder Anders Antonsen Tzu-Wei Wang fra Taiwan, og her skal danskeren vinde i to sæt og håbe, at Momota vinder i to sæt mod Christie.

/ritzau/