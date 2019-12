Anders Antonsen skulle vinde i to sæt over Tzu-Wei Wang, men danskeren tabte andet sæt.

Dansk badminton er ikke repræsenteret i semifinalerne ved sæsonfinalerne i kinesiske Guangzhou.

Det sidste danske håb, Anders Antonsen, skulle vinde sin sidste gruppekamp fredag i to sæt for at gå videre, men efter at have vundet første sæt tabte han andet sæt til Tzu-Wei Wang fra Taiwan.

Antonsen var i store problemer i første sæt. Wang førte 12-7 og 19-14, inden danskeren for alvor fik fat.

Antonsen afværgede sætbolde ved 19-20 og 20-21, inden han med tre vundne bolde i træk snuppede sættet 23-21.

Men han var altså også tvunget til at vinde andet sæt, og her fik danskeren en forfærdelig start og kom bagud 0-7.

Han fik bedre gang i spillet, men han var aldrig i nærheden af at lave et stort comeback. Modstanderen fra Taiwan udnyttede den første sætbold og vandt 21-12 og gik dermed videre til semifinalerne.

Derefter gik spillerne i gang med det tredje sæt uden noget på spil.

/ritzau/