Anders Antonsen måtte se sig besejret af Chou Tien Chen fra Taiwan efter en dramatisk og tæt kamp.

Anders Antonsen gav Chou Tien Chen kamp til stregen i søndagens finale i Indonesia Open, men efter tre tætte sæt måtte danskeren strække våben.

Antonsen tabte 18-21, 26-24, 15-21 til den fjerdeseedede spiller fra Taiwan og missede dermed chancen for at tage den hidtil største titel i karrieren. Aarhusianeren mener ikke, at han fandt topniveauet.

- På det her niveau, når man spiller mod en spiller som Chou, er der ikke råd til ikke at være der 100 procent hele tiden. Og det var jeg ikke, og det er forskellen på en verdensklassespiller og en spiller, som er tæt på at være det, siger han til TV2 Sport.

- Jeg manglede stabiliteten i mit spil. Den var der ikke. Der var for mange fejl. Det gjorde forskellen, siger Antonsen.

Turneringen, der blev afholdt i Indonesiens hovedstad, Jakarta, rangerer som en Super 1000-turneringen. Det er på niveau med All England og China Open, og kun sæsonfinalen rangerer højere på World Touren.

Årsagen til nederlaget skal findes i Antonsens mængde af fejl, forklarer landstræner Kenneth Jonassen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

- Der er en del faktorer, som selvfølgelig spiller ind på sådan en finale her, men der var for mange uprovokerede fejl i specielt tredje sæt fra Anders' side.

- Men når jeg siger uprovokerede fejl, er det ment på den måde, at Chou får for mange nemme point, men det er langt hen ad vejen også hans fortjeneste.

- Men Anders spiller verdensklassebadminton og laver comeback efter comeback efter comeback i den her finale, og det er meget imponerende, siger Jonassen.

Anders Antonsen vender nu fokus mod Japan Open, der spilles i næste uge. Også her har han landstræneren ved sin side.

