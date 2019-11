Anders Antonsen tog en sikker sejr over Lin Dan, der blev slået i to klare sæt i Hong Kong Open.

På papiret så modstanden skræmmende ud, men på banen var Anders Antonsen ganske overlegen i karrierens første møde med den kinesiske badmintonlegende Lin Dan torsdag middag.

Ved Hong Kong Open gjorde danskeren kort proces mod den femfoldige verdensmester, der aldrig rigtigt kom ind i en kamp, som Antonsen vandt med 21-14, 21-11.

At dømme ud fra den aktuelle verdensrangliste burde der dog også være en pæn forskel i danskerens favør på de to spillere, selv om Lin Dans karriere-cv er voldsomt imponerende.

Hvor den 36-årige kineser aktuelt er nummer 17, er Anders Antonsen rangeret som verdens tredjebedste spiller, og danskeren tog da også hurtigt initiativet.

Lin Dan fulgte i virkeligheden kun med til 8-8 i første sæt, og da først Antonsen havde skabt hul, blev forspringet gradvist større.

Endnu mere udtalt var forskellen i andet sæt, hvor danskeren efter midtvejsopholdet gik fra 11-8 til 17-9.

Kort efter tilspillede han sig ti matchbolde ved stillingen 20-10 og udnyttede sin anden af slagsen.

I kvartfinalen venter et møde med verdens nummer seks, indoneseren Jonatan Christie. De to spillere har stået over for hinanden hele fire gange i 2019 og har vundet to gange hver.

Senere torsdag skal også Viktor Axelsen og Jan Ø. Jørgensen i aktion i herresingle i Hong Kong Open, der rangerer på niveau 4 i turneringshierarkiet.

/ritzau/