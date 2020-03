Anders Antonsen er klar til semifinalen ved badmintonturneringen All England efter en sejr over Rasmus Gemke.

Den danske badmintonspiller Anders Antonsen synes, at det var en udfordring at holde følelserne i ro i sejren over barndomsvennen Rasmus Gemke i kvartfinalen ved badmintonturneringen All England.

- Jeg lavede ikke så mange fejl. Det er nemt at lade følelserne løbe af sted med én i sådan en situation, siger Anders Antonsen til TV2 Sport efter sejren.

Anders Antonsen vandt fredagens opgør klart med 21-10, 21-13 over Rasmus Gemke, som har stået over for Anders Antonsen et hav af gange.

- Jeg blev kørt godt og grundigt over, så jeg står helt sikkert med en rigtig øv-følelse lige nu, siger Rasmus Gemke til TV2 Sport.

All England er et af de få sportsarrangementer på verdensplan, der ikke er blevet lukket ned endnu på grund af den globale coronaviruspandemi.

Det Internationale Badmintonforbund (BWF) udtalte fredag, at alle fremtidige turneringer bliver suspenderet fra 16. marts til og med 12. april.

Ud over Anders Antonsen er Viktor Axelsen klar til semifinalerne, der spilles lørdag.

Her møder Anders Antonsen den topseedede Chou Tien Chen fra Taiwan, mens Viktor Axelsen skal op imod Lee Zii Jia fra Malaysia. Lee Zii er nummer 13 på BWF's verdensrangliste.

/ritzau/