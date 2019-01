Anders Antonsen er klar til finalen i Indonesia Masters. Han kan møde Viktor Axelsen.

Finalen i herresingle i badmintonturneringen Indonesia Masters kan blive en duel mellem to danskere.

Lørdag formiddag dansk tid spillede 21-årige Anders Antonsen sig i finalen ved at besejre hjemmebanehåbet Jonatan Christie i Jakarta.

Efter lidt indledende problemer vandt Antonsen med 21-18, 21-16 i løbet af 43 minutter. Dermed er han klar til sin største finale i karrieren.

I finalen venter vinderen af opgøret mellem Viktor Axelsen og verdensetteren Kento Momota. Den semifinale spilles senere lørdag.

Indoneseren Jonatan Christie vandt tidligere i turneringen over Rasmus Gemke, da Gemke trak sig med en skade efter at have tabt første sæt.

Tidligt i lørdagens semifinale så Anders Antonsen ud til at blive endnu en skalp for Christie.

Det aarhusianske håb halsede efter i stort set hele første sæt. Efter en skidt start fik han udlignet til 8-8, men kun for at se Christie slå et nyt hul.

Nede 12-16 lignede Antonsen en spiller på vej mod et sættab, men så ændrede sættet fuldstændig karakter. Danskeren vandt syv dueller i træk, og kort efter vandt han første sæt.

Det satte pres på hjemmebanehåbet, som virkede frustreret i andet sæt. Det udnyttede danskeren til at skabe et solidt hul på fem point midt i sættet.

Det knækkede for alvor den jævnaldrende Jonatan Christie, der ikke lignede en spiller med motivationen til et comeback. Antonsen spillede sig frem til seks matchbolde, og på den tredje af dem sikrede han sig sejren.

Malaysia Masters rangerer som en Super 500-turnering på World Touren.

/ritzau/