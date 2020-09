Det går for langsomt med reformerne i Wada, mener 17 nationale antidopingledere.

I et fælles opråb kalder en række antidopingledere på ændringer i Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

17 ledere at nationale antidopingorganisationer opfordrer til, Wada sætter tempoet for reformerne i vejret.

Det skal skabe bedre ledelse samt øget gennemsigtighed og uafhængighed i organisationen, skriver lederne i en fælles pressemeddelelse.

En af afsenderne er Anti Doping Danmark, som skriver, at opfordringen følger anbefalingerne fra "Copenhagen Declaration" (erklæringen fra København).

Men lederne mener, at udviklingen går for langsomt.

I det fælles opråb opfordrer de 17 nationale antiopingledere også Wada til at sætte gang i en grundig undersøgelse af fyringen af Yuri Ganus, der indtil sidste uge var leder af Det Russiske Antidopingagentur (Rusada).

Lederne er bekymret for udviklingen i Rusland, efter at Ganus, der var kritisk over for sit lands håndtering af den russiske dopingskandale, fik sparket.

På det seneste er Wada kommet på kant med USA, efter at en rapport i juni opfordrede de amerikanske politikere til at overveje at tilbageholde økonomisk støtte til Wada.

Det fik torsdag Wada til at advare om, at amerikanske atleter kan blive udelukket fra OL og andre internationale konkurrencer, da en regelændring kan betyde, at nationen ikke lever op til det internationale antidopingkodeks.

