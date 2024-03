Anklager mener, at norske Anders Besseberg skal afsone tre år og syv måneders fængsel for korruption.

Den tidligere præsident i Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU) Anders Besseberg bør idømmes tre år og syv måneders fængsel for korruption og skal betale en bøde på 1 million norske kroner - 657.000 danske kroner.

Det mener anklagemyndigheden i Norge, beretter NTB.

Den 77-årige nordmand var IBU-præsident i 25 år og er sigtet for grov korruption i perioden fra 2009 til 2018.

- Vi mener, at vi har bevist alt, hvad der skal til for at dømme for korruption, siger statsadvokat Marianne Djupesland i byretten i Buskerud.

Besseberg er sigtet for korruption, der blandt andet omfatter bestikkelse i form af tre luksusure, eksklusive jagtrejser og samvær med prostituerede.

Han har hele tiden erklæret sig uskyldig, og torsdag tog han til sidst ordet i retten.

- Det er en grænse for, hvad et menneske kan tåle, når jeg ikke længere kan se et lys for enden af den fem år lange tunnel, jeg har befundet mig i, siger han ifølge NTB.

Besseberg understreger sin uskyld og fortæller, hvordan han har været udsat for en hetz, siden sagen kom frem.

- Selv om jeg modtog dyre gaver og blev inviteret med på jagt af flere, må jeg understrege, at jeg aldrig har været korrupt, understreger han.

- Jeg ønsker at påpege, at jeg aldrig har omsat nogen af de gaver, jeg har modtaget, eller på nogen anden måde udnyttet min stilling som præsident, siger Besseberg.

Retssagen har allerede stået på i seks uger.

Norge er kendt for at have en af de strengeste korruptionslove i verden, og strafferammen går op til ti års fængsel.

Uanset hvad dommen vil lyde på, anses det for sandsynligt, at den bliver anket.

I 2018 trådte Anders Besseberg tilbage fra posten som præsident i IBU, efter at han havnede i politiets søgelys.

/ritzau/