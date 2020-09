Det var ment som et lån til lidende virksomheder under corona-krisen.

Men det kunne altså også bruges på dyre smykker, Gucci- og Dior-lækkerier og ikke mindst casino-ture. Det kan NFL-spilleren Josh Bellamy skrive under på, efter han torsdag blev anholdt for misbrug af amerikanske corona-lån.

Det er ikke mere end et par dage siden, at 31-årige Bellamy blev skåret fra i New York Jets, men bunden ramte han altså, da politiet kiggede forbi og tog ham med torsdag. Nu er han anklaget for at have været del af en skandale, hvor et større netværk ansøgte om lån for op mod 265 millioner kroner i alt.

De millioner skulle bruges til at holde hånden under virksomheder, men ifølge TMZ Sports skulle Bellamy blandt andet have brugt sin del af lånet på smykker til 600.000 kroner samt Gucci- og Dior-indkøb til i alt 47.000 kroner.

Foto: JONATHAN DANIEL Vis mere Foto: JONATHAN DANIEL

Josh Bellamy skulle ifølge anklagen også have spenderet 390.000 kroner på en tur til Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Og det er altså ikke helt efter bogen.

Josh Bellamy og hans mulige medskyldige skulle ifølge anklagerne have gjort det således, at de ansøgte om lån med falske oplysninger. Og selvom Bellamy i princippet har sit eget firma ved navn Drip Entertainment, har det ikke fungeret aktivt siden 2019.

Alligevel skulle Josh Bellamy ifølge anklagerne have trukket omkring to millioner kroner ud af virksomheden fra maj til juli i 2020.

Hvis den 31-årige Josh Bellamy bliver dømt skyldig i anklagerne, står han ifølge TMZ Sports til en fængselsstraf, der kan blive målt op i årtier.