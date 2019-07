Julian Alaphilippe har overrasket sig selv og forventer at komme i problemer i bjergene.

Den franske folkehelt Julian Alaphilippe forsvarede på overbevisende facon sin gule førertrøje på Tour de Frances enkeltstart, men lørdag kan Quick-Step-stjernen komme i problemer.

Med mål på Col du Tourmalet rammer løbet nu et terræn, hvor han er på udebane. I hvert fald, hvis bjergrytterne og klassementfolkene sætter højt tempo op ad den 19 kilometer lange afsluttende stigning.

For den offensive franskmand er det en ny situation at skulle forsvare sig mod rivalernes angreb.

- Hver morgen vågner jeg og ser den gule trøje på lænestolen. Jeg siger som regel til min værelseskammerat, Dries Devenyns: I morgen vil jeg angribe, for sådan er min kørestil.

- Nu er det modsat. Jeg forventer at blive angrebet i bjergene, og at jeg kommer i nogle vanskelige situationer. Men taber jeg den gule trøje, er det efter, at jeg har givet alt, siger Julian Alaphilippe.

Euforien omkring den 27-årige Quick-Step-rytter er støt stigende i Frankrig.

Lørdag bliver hans niende dag i den gule førertrøje, og indtil nu har han overgået alle forventninger.

Det gælder ikke mindst hans egne, selv om han har haft en helt eminent forårssæson med sejre i en stribe store løb, deriblandt Strade Bianche, Milano-Sanremo og Flèche Wallone.

- Jeg kom supermotiveret ind til Tour de France med en masse sejre under bæltet, men jeg har overrasket mig selv ved at få den gule trøje.

- Inden Touren trænede jeg på en del af ruterne, men jeg forestillede aldrig mig selv i den gule trøje. Og endnu mindre, at jeg skulle vinde en enkeltstart foran Geraint Thomas.

- Nu er jeg på samme tid deltager i og tilskuer til mit eget show, siger Julian Alaphilippe.

Lørdagens bjergetape begynder i Tarbes for foden af Pyrenæerne og slutter på toppen af Tourmalet 117,5 kilometer senere.

