Andreas Helgstrand er en mand, der holder, hvad han lover.

For sidste år fortalte han, hvordan hans hesteimperie skulle udvides, og nu har han købt det luksuriøse Gestüt Famos, der ligger i Tyskland.

En ejendom, der nu skal huse og skifter navn til Helgstrand Germany.

Det oplyser Andreas Helgstrand selv på sin hjemmeside om det nye sted, der ligger i centrum af den tyske avlsverden – lige midt imellem Vechta og Verden.

»Vi har længe kigget efter et sted i dette område, så vi kunne leve op til vores høje ambitioner. Det handler ikke kun om at være en del af det tyske marked med salgsheste, men det giver også mulighed for at udvide vores hingstestald, som indtil nu har ligget i Sudenhof,« siger Andreas Helgstrand.

Han uddyber, at netop Tyskland er et af de største markeder, når det kommer til salgsheste, og derfor var det oplagt at købe et sted, hvor mange af kunderne er.

Indtil nu har de tyske kunder skullet tage turen til Nordjylland, men nu kan de altså besøge salgsstalden i Tyskland i stedet for. Og det er da heller ikke et lille sted, danskeren har erhvervet sig.

Der er 45 bokse, 21 hektar jord, tre lejligheder, et gæstehus og et hovedhus med sauna og swimmingpool, skriver Eurodressage. Ejendommen stod til salg for 9,3 millioner euro – svarende til knap 70 millioner kroner – og den blev taget af markedet den 17. juli i år.

Det danske dressurlandshold vandt OL-bronze i 2008. Foto: DAVID HECKER Vis mere Det danske dressurlandshold vandt OL-bronze i 2008. Foto: DAVID HECKER

Stedet blev grundlagt i 1906, og i 2002 blev det renoveret af entreprenøren Klaus Ostendorf.

Det bliver dog ikke Andreas Helgstrand selv, der skal bo i det tyske. Det bliver Ulf og Eva Möller, der bor på Helgstrands tyske sted i Hagen, som flytter ind.

»At Helgstrand Dressage nu har købt Gestüt Farmos, er strategisk en virkelig god beslutning, da stedet virkelig ligger godt,« siger Ulf Möller til Andreas Helgstrands hjemmeside og henviser til, at det ligger lige midt imellem tre af de største tyske avlsforbund – Hannover, Oldenburg og Westfalen.

Andreas Helgstrand, der tidligere har arbejdet på det danske stutteri Blue Hors, som er ejet af Lego-milliardæren Kjeld Kirk Kristiansen, er i dag milliardær og har tjent en formue på at sælge og opdrætte dressurheste.

Andreas Helgstrand på Blue Hors Matiné tilbage i 2006. Foto: CAREN FIROUZ Vis mere Andreas Helgstrand på Blue Hors Matiné tilbage i 2006. Foto: CAREN FIROUZ

Sidste år kom det frem, at han på under 10 år har tjent over 350 millioner kroner.

Da han arbejdede hos Blue Hors, vandt han medaljer ved både OL og VM. Blandt andet var han med til at vinde bronze med det danske dressurlandshold ved OL i 2008 på hesten Blue Hors Don Schufro.

I 2006 vandt han VM-sølv på hoppen Blue Hors Matiné efter et ridt, der siden blev kaldt 'publikumsfavorit', og klippet af det er blevet set over 20 millioner gange på YouTube.

I 2008 besluttede han sig for at blive selvstændig, og i december 2019 kunne han så kalde sig milliardær, efter han i 2018 solgte 51 procent af sit livsværk, Helgstrand Dressage, til den hollandske kapitalfond Waterland.