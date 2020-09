Navnene er Rasmus Højgaard og Nicolai Højgaard. De er 19 år gamle, tvillinger, og så har de i den grad vist sig frem på golfbanen det seneste stykke tid.

Og deres succes er bestemt ikke gået ubemærket hen.

For siden starten af 2019 har den danske rigmand, Anders Holch Povlsen, drevet to virksomheder med golfbrødrene. Det skriver Finans.

»Det er korrekt, at Heartland har stiftet to selskaber med det formål at investere i golfsportsaktiviteter sammen med Rasmus og Nicolai Højgaard,« siger Lise Kaae, der er administrerende direktør i Heartland-koncernen til mediet og fortsætter:

»Heartland har i Rasmus og Nicolai mødt nogle talenter inden for sportsverdenen, hvor vi samtidig har set en forretningsmæssig mulighed. Vi er stolte over at få lov at hjælpe dem på vej via en investering,«

Så sent som i søndags var der stor triumf for Rasmus Højgaard, da han vandt European Tour-turneringen UK Championship. Det var den anden sejr i European Tour i karrieren.

»Det har været en hård dag. Jeg gik bare ud med den samme indstilling som de foregående dage,« sagde Rasmus Højgaard efter sejren.

I december sidste år vandt han Mauritius Open, og efter coronapausen er det flotte resultater, han har fået. Nummer to til British Masters, nummer seks i Hero Open og nummer tre i English Championship.

Vis dette opslag på Instagram British Masters week Looking forward to compete again! @closehousegolf ( @europeantour ) Et opslag delt af Rasmus Højgaard (@rasmushoejgaard) den 21. Jul, 2020 kl. 11.06 PDT

Han er Danmarks bedst placerede spiller på verdensranglisten - nummer 63 - og det er ikke hvem som helst, som det sidste halvandet år har investeret i ham og tvillingebroren.

For Anders Holch Povlsen er Danmarks næstrigeste mand, ejer af Bestseller og nu ejer han ifølge Finans 48 procent af hver af de to selskaber, der er stiftet sammen med de to golfspillere. De ejer selv 49 procent.

Indtægerne er her det første stykke tid kommet ved hjælp af sponsorer og de præmiepenge, tvillingerne har vundet.

Udover Rasmus Højgaard og Nicolai Højgaard har han også gennem flere år investeret i Formel 1-stjernen Kevin Magnussen, som han er loyal sponsor for.