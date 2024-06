I en tæt kamp fik Anders Antonsen revanche mod Lakshya Sen i Indonesia Open-kvartfinalen.

Badmintonspilleren Anders Antonsen er klar til semifinalen i en af sæsonens største turneringer, Super 1000-turneringen Indonesia Open.

I en tæt og meget underholdende kvartfinale fik han revanche for All England-nederlaget til Lakshya Sen i marts. Inderen blev slået 24-22, 21-18.

Selv om han kun skulle bruge to sæt, var Antonsen på hårdt arbejde mod verdensranglistens nummer 14.

Han så ud til at være ovenpå og have kontrol over kampen, da han bragte sig foran 16-13 i første sæt. Men da det gik op for Sen, at Antonsen var klart bedst i netduellerne, rykkede inderen spillet væk fra nettet.

Det var et klogt træk. Sen fik overtaget, tilspillede sig to sætbolde og var millimeter fra at tage sættet ved 20-18.

Antonsen sled sig tilbage i en kamp med lange dueller, højt tempo og endnu højere puls. Efter at have misset en sætbold ved 21-20, erobrede han sættet i andet forsøg.

Danskeren kom dog sløjt i gang med andet sæt, blev utålmodig og satsede for meget i duellerne. Sen kom foran 7-2, inden Antonsen genfandt opskriften.

Langsomt fik Antonsen overtaget og tilspillede sig to matchbolde ved 20-18. Han behøvede dog kun én, da han med et velplaceret baghåndsslag udplacerede Sen og kunne smide sig på knæ i jubel.

I semifinalen venter den regerende verdensmester, Kunlavut Vitidsarn fra Thailand

Senere fredag spillede også den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup sig videre til en semifinale efter et stort drama mod Muhammad Shohibul Fikri og Bagas Maulana fra Indonesien.

Danskerne vandt første sæt 21-16 og tabte andet sæt 15-21, inden man tog kontrol med tredje sæt og ved 20-14 tilspillede sig en stribe matchbolde.

De blev dog forspildt alle sammen, og først efter ombolde vandt Skaarup og Astrup 23-21.

Lørdag venter kineserne Liang Wei Keng og Wang Chang i en duel om en plads i finalen.

/ritzau/