Anders Antonsen vandt i to sæt over Rasmus Gemke, da de to danske herresingler mødtes i Kina.

Badmintonspilleren Anders Antonsen viste torsdag, hvorfor der er 18 pladser mellem ham og landsmanden Rasmus Gemke på verdensranglisten.

Aarhusianeren brugte tre kvarter på at vinde 21-11, 21-15 og spille sig videre til kvartfinalen i World Tour-turneringen China Open.

Tidligt i opgøret bragte Antonsen sig på 5-2 i første sæt, og herfra bevarede han et komfortabelt forspring hele vejen til sætsejren.

Gemke, der er rangeret som nummer 22 i verden, nåede aldrig at komme foran i kampen. Han fulgte pænt med i begyndelsen af andet sæt, men ved stillingen 10-8 til Antonsen, mistede han kontakten.

Antonsen vandt de fire næste dueller og etablerede en føring, Gemke aldrig kom tæt på at hente.

22-årige Antonsen er nu sidste tilbageværende dansker i herresingle. I næste runde venter der lidt af en mundfuld i form af Chou Tien Chen fra Taiwan.

Lidt af en mundfuld, fordi Chou Tien Chen er seedet som nummer to i turneringen, og fordi Antonsen aldrig har prøvet at besejre ham.

Taiwaneren har vundet fem ud af fem kampe mod den danske badmintonkomet, der i sidste måned spillede sig i VM-finalen og tabte stort til Kento Momota.

Den japanske verdensetter er også stadig med i turneringen, der slutter på søndag.

Senere torsdag skal flere danskere i aktion i herre- og damedouble.

