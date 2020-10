Danske Anders Antonsen vandt i to overbevisende sæt over indiske Ajay Jayaram i første runde af Denmark Open.

Et af Danmarks bedste bud på en topplacering ved Denmark Open Anders Antonsen vandt komfortabelt 21-12, 21-14 i sin første kamp.

Modstanderen var inderen Ajay Jayaram, som i første sæt spillede lige op med Antonsen til stillingen 7-7, inden at danskeren øgede tempoet og kom foran 11-7.

Herefter trak Antonsen stille og roligt fra. Han tvang inderen ud i flere satsede slag, der oftest gik i nettet eller ud af banen.

Sættet endte med en komfortabel dansk sejr på 21-12.

Andet sæt startede knap så behageligt for Antonsen, der hurtigt kom bagud 1-4.

Han hankede dog op i sig selv og kom hurtigt tilbage ved at vinde seks point på stribe efter godt benarbejde, som landstræner Kenneth Jonassen roste ude fra trænerstolen.

Den 23-årige dansker kunne dog ikke for alvor smide Ajay Jayaram, som kæmpede for at holde trit med Antonsen.

Inderen reducerede til stillingen 8-10, men derefter trak danskeren igen fra og så sig ikke tilbage.

Antonsen var hele tiden et skridt foran og kunne ikke længe efter lukke kampen med 21-14.

