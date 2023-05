Den tidligere olympiske mester i isdans r Roman Kostomarov kæmpede for sit liv og måtte få flere legemer amputeret.

10. januar blev han indlagt på et russisk hospital med lungebetændelse, som viste sig at være så alvorlig, at russeren blev lagt i kunstigt koma. Her var den 46-årige tidligere kunstskøjteløbers blodstrømning til hans fingre og fødder så begrænset, at begge fødder og flere fingre skulle amputeres.

Roman Kostomarov fik også konstateret to hjerneblødninger, men formåede at snyde døden og vågne igen.

Nu taler han for første gang siden den voldsomme og tragiske indlæggelse:

»Tak til alle, der bekymrede sig om mig, bad for mig og troede på, at jeg ville komme ud af denne svære situation, som livet har givet mig,« skriver Roman Kostomarov i et opslag på Instagram.

»Mange vanskeligheder ligger stadig foran mig, men jeg håber, jeg kan overvinde alt takket være min kære familie og læger,« skriver han videre på det sociale medie.

Torsdag lød det i avisen Moskovsky Komsomolets, at den tidligere OL-guldvinder i al hemmelighed havde forladt Rusland for at gennemgå genoptræning i udlandet.

Det var det russiske statslige nyhedsbureau Ria Novosti senere ude at afvise.

I sin aktive karriere vandt Roman Kostomarov de største triumfer sammen med Tatjana Navka.

Sammen med makkeren blev han verdensmester i isdans i 2004 og 2005. Karrierens største triumf for kunstskøjteløberne kom, da Tatjana Navka og Roman Kostomarov sikkert vandt det olympiske guld i isdans ved vinter-OL i Torino i 2006.