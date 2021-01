Den amerikanske NBA-reporter Sekou Smith er død.

Han blev kun 48 år gammel og døde tirsdag efter at have kæmpet en hård kamp med coronavirus. Det skriver TMZ og USA Today.

Præcist hvornår Sekou Smith blev smittet med coronavirus vides ikke, men den 19. januar fortalte hans kollega Stephen Smith, at Sekou Smith kæmpede mod den frygtede virus og 'ikke havde det særlig godt'.

Dødsfaldet er også bekræftet på NBA's officielle Twitter-profil, hvor der er udsendt en udtalelse.

'NBA begræder, at Sekou Smith - et højest elsket medlem af NBA-familien - er gået bort,' lyder det blandt andet i udtalelsen, som er udsendt af Adam Silver, der er næstformand hos NBA.

Sekou Smith dækkede basketball i mere end 20 år, og de sidste 11 af dem var han hos Turner Sports, hvor han både var reporter, ekspert og lavede podcasts. Blandt andet lavede han tv for NBA TV.

'Sekou var en af de mest dedikerede reportere hos NBA og en fantastisk ven af mange på tværs af ligaen. Han dækkede sporten i mere end to årtier,' siger Silver om Sekou Smith.

'Sekous kærlighed til basketball var tydelig for alle, der kendte ham, og det var altid tydeligt i hans arbejde,' lyder de rosende ord fra Adam Silver.

The Turner Sports family mourns the loss of our very own, Sekou Smith.



Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/97mu4bylfA — NBA TV (@NBATV) January 27, 2021

At Sekou Smith var vellidt er ikke til at tage fejl af, for det er væltet ind med flotte ord efter hans alt for tidlige død.

'Tak for dit nærmest broderlige venskab, din humor, ærlighed og menneskelighed. Jeg er glad for, vi nåede at sige, at vi elsker hinanden for tre uger siden. Du var en gave til Jorden som ven, far og mand. Hvil i fred min bror,' skriver ESPN-skribenten Marc J. Spears blandt andet.

Også ESPN-journalisten Adrian Wojnarowski har delt nogle mindeord med sine 4,5 millioner følgere på Twitter.

'Sekou Smith var den bedste af os alle. Klog. Show. En afviger. Så god. Har haft mange dage og nætter på vejene med ham. Finaler, OL, alt,' skriver Wojnarowski, der desuden fortæller, at Sekou Smith var meget stolt af sin familie og altid havde billeder med af sine børn.

Tv-reporten efterlader sig konen Heather og tre børn - Gabriel, Rielly og Cameron.