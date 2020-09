Den amerikanske sportsstjerne James White er i sorg.

Søndag var hans forældre involveret i en billykke, hvor faren blev dræbt og moren er i en kritisk tilstand.

Det skriver NFL.com.

Den 28-årige amerikanske footballspiller, der har spillet hele karrieren i New England Patriots, fik beskeden inden gårsdagen kamp mod Seattle Seahawks og blev derfor udeladt af kamptruppen.

James White (tv.) var i sidste uge med for New England Patriots i sæsonens første kamp. Foto: CJ GUNTHER Vis mere James White (tv.) var i sidste uge med for New England Patriots i sæsonens første kamp. Foto: CJ GUNTHER

Dødsfaldet frembragte flere reaktioner fra modstandere og tidligere og nuværende holdkammerater.

Seattle Seahawks quarterback, Russell Wilson, åbnede pressekonferencen efter netop gårsdagen NFL-kamp med at sende nogle bevægede ord til James White. De to spillede sammen på college.

»James, jeg beder for dig, hvis du kan høre mig,« sagde Russell Wilson:

»Mit hjerte er tungt, for en af mine holdkammerater, James White, fra Wisconsin - en af de sødeste fyre og holdkammerat, en af de hårdeste fightere, en af de bedste mennesker, jeg kender - har fået et hårdt slag og har mistet sin far. Jeg ved endnu ikke, hvordan det ser ud med hans mor. Mit hjerte har været tungt hele dagen, mens jeg har tænkt på ham.«

Devin McCourty honored teammate James White, who tragically lost his father in a car accident today. His mother is in critical condition. Sending love to the White family. pic.twitter.com/FTTJFk477s — NFL (@NFL) September 21, 2020

Undervejs i gårsdagens kamp mod Seahawks sendte Patriots-spilleren Devin McCourty en hilsen til James White gennem kameraet, efter at han havde scoret et touchdown. Se ovenover

Også James Whites tidligere holdkammerat Tom Brady, der tidligere i år skiftede til Tampa Bay Buccaneers har reageret.

'Jeg er knust over den tragedie, min gode ven har været ude for. Der er få mennesker, man møder i livet, der gør alt på den rette måde. James er én af dem. Venlig, blid, kærlig, voldsomt konkurrenceminded og hårdtarbejdende. Hans forældre opdragede en fantastisk søn. Vi sørger alle med James i denne svære tid,' skriver Tom Brady på Twitter.

James Whites far, Tyrone, var politimand i Miami.

Som runningback for New England Patriots har footballspilleren været med til at vinde Super Bowl hele tre gange.