Mikaela Shiffrin vandt i storslalom i Courchevel, hvilket var hendes første World Cup-sejr siden januar.

For første gang i næsten et år kunne den amerikanske skisportsstjerne Mikaela Shiffrin mandag fejre en sejr i et World Cup-løb.

Mandag strøg hun således til tops og vandt storslalom-konkurrencen i franske Courchevel.

Shiffrin vandt foran italieneren Federica Brignone og Tessa Worley fra Frankrig.

Det var Shiffrins 67. World Cup-sejr i karrieren, men man skal helt tilbage til januar for at finde nummer 66.

I starten af i år holdt hun en pause efter faderens død, siden ramte coronapandemien, og på det seneste har hun så været plaget af en skade.

