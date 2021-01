Basketball-legenden Doc Rivers er rasende.

Rasende over, hvad der foregår i disse dage i USA.

NBA-profilen så som så mange andre på, da Trump-støtter invaderede den amerikanske kongres som følge af præsident Donald Trumps mange påstande om valgsvindel. Og inden onsdag aftens kamp mod Washington Wizards var der klar tale fra Philadelphia 76ers-træneren.

For hvad var der sket, hvis demonstranterne, der stormede kongressen, var sorte, spørger han?

Ligesom i sommer, da Black Lives Matter-protesterne i USA blev mødt af stor modstand fra de amerikanske myndigheder.

Sådan så det ud, da Nationalgarden beskyttede Lincoln Memorial i Washington D.C. 2. juni sidste år i kølvandet på Black Lives Matter-demonstrationerne efter George Floyds død. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Sådan så det ud, da Nationalgarden beskyttede Lincoln Memorial i Washington D.C. 2. juni sidste år i kølvandet på Black Lives Matter-demonstrationerne efter George Floyds død. Foto: WIN MCNAMEE

»Det er åbenlyst forfærdeligt. Men jeg kan også sige, hvad det ikke er. Jeg bliver ved med at høre, at det er et 'angreb på demokratiet'. Det er det ikke. Demokratiet overlever. Det gør det altid. Men det viser meget. Da du så protesterne i sommer (Black Lives Matter-protesterne, red.), der så du mere politiet og hæren. Og så ser du det her, og så ser du intet. Det beviser i bund og grund pointen om privilegerede liv,« siger han ifølge Yahoo Sports.

Rivers så en klar forskel på brugen af magt fra Black Lives Matter-demonstrationerne sidste år til urolighederne i kongressen, der har chokeret USA og hele verden.

»Jeg siger det, fordi jeg tror, at mange folk ikke har lyst. Men kunne du forestille dig, at de mennesker i dag var sorte mennesker, der stormede kongressen og hvad der så ville være sket? For mig er det billede mere værd end 1000 ord. Ingen politihunde der angreb folk, ingen køller der slog, folk der stille og roligt blev eskorteret ud. Så man kan godt opløse en gruppe fredfyldt, viser det så åbenbart også,« siger han.

Doc Rivers overtog i sommer jobbet som træner for Philadelphia 76ers. Han har været en del af NBA siden 1983 både som spiller og træner. Foto: Bill Streicher Vis mere Doc Rivers overtog i sommer jobbet som træner for Philadelphia 76ers. Han har været en del af NBA siden 1983 både som spiller og træner. Foto: Bill Streicher

Rivers slutter:

»Det er en trist dag på mange måder. Det er ikke godt for vores land, at folk ser det. Men det er en del af, hvem vi er, og det må vi løse.«

Flere personer blev såret under urolighederne, mens en kvinde afgik ved døden, efter hun blev ramt af skud.