'Jeg har to valg: Jeg kan enten risikere mit liv eller miste min løn.'

Hun tager 64 piller om dagen for at holde sin kroniske sygdom under kontrol. 25 til morgenmad, 20 efter morgenmad, 10 før aftensmad og 9 inden sengetid.

Den amerikanske basketballspiller Elena Delle Donne, der spiller for Washington Mystics, lider af en kronisk form for borreliose – også kaldet Lyme borreliose eller PTLDS. Derfor er hun i det, man betegner som gruppen for særligt udsatte personer på grund af coronapandemien.

Alligevel er hun nødt til at spille basketballsæsonen i WNBA, der starter i næste uge, og dermed udsætte sig selv for fare. Delle Donne blev nemlig afvist af WNBA-organisationen, da hun anmodede om at blive fritaget af helbredsmæssige årsager.

USA og Elena Delle Donne vandt i 2016 OL-guld i basketball. Foto: JIM YOUNG Vis mere USA og Elena Delle Donne vandt i 2016 OL-guld i basketball. Foto: JIM YOUNG

Derfor er hun kommet med et opråb i et åbent brev, som hun har skrevet i The Players Tribune.

Da coronavirussen ramte og hurtigt begyndte at sprede sig, vidste Delle Donne, at hun var nødt til at tage det seriøst på grund af sin lidelse.

'Da jeg læste, at folk med nedsat immunforsvar er mere udsatte i forhold til corona, tog jeg alle mulige forholdsregler. Jeg behandlede corona, som enhver anden højrisiko-person bør gøre – som et spørgsmål om liv eller død,' skriver Delle Donne.

Derfor var den amerikanske basketballspiller naturligvis meget opmærksom, da man i den kvindelige basketballorganisation WNBA begyndte at lægge an til en alternativ sæson og introducerede den såkaldte boble.

Vis dette opslag på Instagram The Air Zoom UNVRS is finally here! Get a pair today at Nike.com. #justdoit #flyease #AirZoomUNVRS @nikebasketball Et opslag delt af Elena Delle Donne (@de11edonne) den 29. Nov, 2019 kl. 7.20 PST

WNBA-sæsonen lægger nemlig fra land i Florida, hvor spillere fra alle hold skal samles og opholde sig i en form for boble for at mindske risikoen for spredningen af coronavirus. Men både Delle Donne og hendes personlige læge fandt det for risikabelt for den amerikanske basketballspiller at skulle være med på grund af sygdommen.

Derfor anmodede hun WNBA om at blive fritaget med løn.

'Få dage efter informerede ligaens panel af læger, uden overhovedet at have talt med hverken mig eller nogen af mine egne læger, mig om, at de havde afvist min anmodning om at blive fritaget af helbredsmæssige årsager.'

Dermed står Delle Donne over for valget: at udsætte sig selv for fare og dermed risikere sit liv eller miste sin løn. Hun overvejer nu sine muligheder, men har endnu ikke besluttet sig for, hvad hun vil gøre. Hun lægger dog ikke skjul på, at hun føler sig svigtet af WNBA.

'Helt ærligt? Det gør ondt. Det gør virkelig ondt,' skriver Delle Donne, der også spiller for det amerikanske landshold, som hun i 2016 vandt OL-guld med.