Den amerikanske basketball-legende Shaquille O'Neal har seks børn – fire sønner og to døtre. Og han er ikke flov over at afsløre, at der bliver gjort forskel på dem.

I podcasten The Pivot Podcast afslører den 2,16 meter høje tv-personlighed, at han har fortalt sine sønner, at de skal flytte hjemmefra, så snart de er fyldt 18 år – mens døtrene må 'blive boende, så længe de ønsker'.

»Jeg kan en lille smule bedre lide mine piger,« fortæller O'Neal, der blandt andet har spillet for L.A. Lakers, Miami Heat og Orlando Magic.

»Som mand er man nødt til at beskytte, forsørge og elske dine kvinder. Og jeg stoler mere på dem (døtrene, red.), da de er mere følsomme og omsorgsfulde – de er tænkere.«

»Du ved, hvordan drenge er. Mine drenge … når jeg konfronterer dem med noget, så er de bare væk.«

»Så jeg har fortalt drengene, at når de er 18 år, så er de nødt til at flytte. Pigerne kan blive, så længe de ønsker. Jeg er dødseriøs!«

O'Neal har fire børn – Shareef, Amirah, Shaqir and Me'arah – sammen med sin ekskone Shaunie O'Neal, som har sønnen Myles fra et tidligere ægteskab. Derudover har basketballikonet datteren Taahirah sammen med sin tidligere kæreste Arnetta Yardbourgh.

Shaquille 'Diesel' O'Neal spillede 19 sæsoner i NBA og vandt fire mesterskaber.