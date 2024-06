Gymnastikstjernen Simone Biles vandt det amerikanske mesterskab for niende gang og viste god form før OL.

Simone Biles er favorit til at vinde OL-guld i gymnastik ved sommerens lege i Paris.

Den 27-årige amerikanske gymnastikstjerne vandt natten til mandag dansk tid de nationale mesterskaber for niende gang i karrieren. Så mange mesterskaber har ingen anden gymnast opnået i USA.

Nu gælder det for Simone Biles om at sikre en billet til de olympiske lege i Paris.

- Det handlede bare om at være komfortabel og selvsikker i denne turnering. Nu skal jeg forhåbentlig tage det næste skridt mod Paris og kvalificere mig til OL.

- Jeg kunne ikke være mere stolt af det, jeg præsterer på dette tidspunkt af året, og jeg tanker selvtillid foran et publikum, siger Simone Biles ifølge Reuters.

Hun var kun 16 år, da hun vandt VM-guld for første gang. Ved OL i Rio vandt hun fire guldmedaljer.

Mentale udfordringer spolerede fænomenets OL i Tokyo for tre år siden. Hun mistede evnen til at orientere sig i luften og endte uden guld. Derefter tog en pause fra sporten i flere år.

Ved OL i Paris håber hun igen på at kunne supplere sin medaljesamling.

- Jeg er lidt ældre nu og ved præcis, hvad jeg skal gøre for at komme tilbage, når en konkurrence ikke går som ønsket. Jeg har været i terapi i flere år, siger Simone Biles.

Tidligere har topgymnasten fortalt, at hun blev seksuelt krænket af den tidligere landsholdslæge Larry Nassar. Det førte til depression.

Simone Biles er en af over 90 kvindelige gymnaster i USA, som har fortalt, at Larry Nassar forgreb sig på dem, mens de var i behandling hos ham.

Under det omtalte OL i Tokyo i 2021 droppede hun flere konkurrencer for at pleje sit mentale helbred.

I en video offentliggjort efter legene i Tokyo sagde Simone Biles, at hendes problemer havde bygget sig op over et stykke tid.

- Jeg vil ikke sige, at det startede i Tokyo. Jeg føler, at det nok var en smule mere rodfæstet end det, forklarede hun.

/ritzau/