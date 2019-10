22-årige Simone Biles vandt for femte gang all-around-konkurrencen til VM. I weekenden kan hun tage ny rekord.

Som den første kvindelige gymnast vandt amerikanske Simone Biles torsdag sin femte all-around-titel ved VM.

22-årige Biles havde den bedste samlede score på halgulvet i Stuttgart, efter at gymnasterne havde færdiggjort all-around-konkurrencens fire discipliner; hest, barre, bom og øvelser på gulv.

Biles blev tildelt en score på 12.301 i den afsluttende konkurrence - øvelser på gulv - og endte med en sammenlagt score på 58.999. Det var 2100 point mere end kineseren Tang Xijing på andenpladsen.

I gymnastik er det en særdeles overbevisende sejr at slutte så mange point foran nummer to.

Biles, der også er regerende olympisk all-around-mester fra Rio i 2016, er nu oppe på 22 VM-medaljer i karrieren.

Amerikaneren er dermed blot en enkelt medalje fra at matche VM-medaljerekorden på 23. Den tilhører hviderusseren Vitaly Scherbo. Simone Biles har mulighed for at overgå rekorden i weekenden.

Næste års OL i Tokyo bliver formentlig hendes sidste konkurrence på topplan.

Biles har i interview fortalt, hvordan livet som topgymnast har tæret på hendes krop. Da hun for tre år siden rejste hjem fra OL i Rio, fandt hun blandt andet ud af, at en af hendes tæer var knust.

/ritzau/