En ny skandale har ramt Washingtons i forvejen noget udskældte NFL-franchise. Og denne gang handler det om en hemmelig nøgenvideo af holdets cheerleaders.

Washington, der tilbage i 2008, da skandalen fandt sted, gik under navnet 'Redskins', er kommet i voldsomt stormvejr efter afsløringer fra Washington Post.

Den store avis kan fortælle, hvordan producenterne bag en bag om-video af en kalender med bikinibilleder af holdets cheerleaders valgte at producere en hemmelig video.

Denne video indeholdt blandt andet levende billeder af, når cheerleaderne var blevet fanget uden bikini på, og videoen blev delt blandt NFL-holdets ansatte. Washington Post er i besiddelse af den 12 år gamle video, men har naturligvis valgt ikke at publicere de afslørende billeder.

Foto: LARRY DOWNING Vis mere Foto: LARRY DOWNING

Til gengæld er historien blevet stor i USA. For ifølge avisen skulle videoen være blevet produceret til holdejer Daniel Snyder, der stadig den dag i dag er manden bag Washingtons NFL-hold. Det er den tidligere ansatte i Washington Brad Baker, der kommer med de påstande.

Det afviser Daniel Snyder til gengæld pure.

»Jeg har ingen kendskab til de ti år gamle videoer, der bliver refereret til. Jeg har ikke bedt om at få dem lavet, og jeg har aldrig set dem,« siger Daniel Snyder ifølge TMZ.

Det er dog ikke kun den video, der lige nu blakker Washingtons og Snyders ry. Ifølge Washington Post skulle der herske en dårlig kultur i NFL-franchiset, hvor nedladende opførsel og mobning skabte et arbejdsklima af frygt. Det underbygger avisen med samtaler med mere end 100 tidligere og nuværende ansatte.

Washington-ejer Daniel Snyder. Foto: PATRICK SMITH Vis mere Washington-ejer Daniel Snyder. Foto: PATRICK SMITH

Og de anklager reagerer holdejeren også på.

»Jeg indrømmer at have været lidt for fraværende som ejer og tilladt andre at have med dag til dag-styringen at gøre, hvilket har skadet vores organisation,« siger holdejeren.

Washington har i mange år været kritiseret for at have heddet 'Redskins', hvilket af nogle er blevet anset som en racistisk beskrivelse af de indfødte amerikanere. Derfor valgte holdet at skille sig af med det navn, man har stadig til gode at finde et nyt.