Veteranen Matti Breschel får ros for sin indstilling og positive attitude af topchefen på Education First.

Saint-Pee-sur-Nivelle. Selv om Matti Breschel snart fylder 34 år, er der fortsat en plads til ham i det professionelle cykelfelt.

Den danske veteran har netop skrevet under på en etårig kontraktforlængelse med det amerikanske hold Education First, hvor han er tiltænkt en rolle som forbillede og læremester for holdets unge ryttere.

Det fortæller holdets general manager, Jonathan Vaughters.

- Han giver os en masse erfaring og er en meget intelligent rytter, der har en positiv attitude. Matti er virkelig god til at tage sig af de unge ryttere og vise dem, hvordan det fungerer i de professionelle rækker, så han er en god mentor.

- Han er ved at blive lidt gammel, men vi kan lide at have ham på holdet. Han har god indflydelse på de andre ryttere og skaber en god atmosfære, siger Jonathan Vaughters.

Matti Breschel er en af de mest vindende danske ryttere i nyere tid og har blandt andet to VM-medaljer i samlingen.

Men det er efterhånden tre år, siden han sidst vandt et professionelt cykelløb, og det er da heller ikke hans primære opgave på Education First.

- Nej, det er ikke hans rolle længere. Men man ved jo aldrig. Nogle gange får ryttere en "indian summer" og løfter sig i de sidste år af karrieren. Måske kommer det også til at ske for ham.

- Den overordnede plan er at bruge ham på samme måde som i år, nemlig som del af vores klassikertrup, som skal støtte Sep Vanmarcke, lyder det fra Vaughters.

Matti Breschel har tidligere i karrieren kørt for blandt andet CSC, Rabobank og Astana.

