Alle nationale stævner og aktiviteter under Dansk Ride Forbund er med øjeblikkelig virkning lukket ned.

Det skyldes alvorlige brud på karantænereglerne, der er blevet lavet for at forhindre spredningen af hesteherpes, som har ramt Europa og også Danmark.

Det oplyser Dansk Ride Forbund på deres hjemmeside.

De afviser i den forbindelse, at der er tale om brud på karantæner blandt heste, der har været på den stævneplads i Valencia, hvor flere danskere blev ramt, og hvor mange har mistet heste til sygdommen.

»Der er derimod tale om konstatering af flere kombinerede forhold, hvor personer i forbindelse med import af heste har brudt reglerne for karantæne af heste indført fra udlandet, samt herudover brud på DRF’s øvrige regler for stævnedeltagelse med heste fra besætninger med smitsom sygdom,« skriver de.

Tidligere på måneden opfordrede Det Internationale Rideforbund (FEI) til at lukke ned for al stævneaktivitet for at forhindre smittespredning, men i Danmark valgte man i første omgang ikke at følge den:

»Det byggede dog på en klar forventning om overholdelse af karantæneregler og generel håndtering af smitsom sygdom, men det har desværre vist sig de sidste par dage ikke at være realiteten,« oplyser forbundet.

Derfor har de nu taget konsekvensen og lukket ned indtil foreløbigt 26. april.

Sidste mandag oplyste Dansk Rideforbund, at den aggressive hesteherpes var blevet fundet i to hestebesætninger i Danmark.

Det sted, der er værst ramt af den smitsomme virus, er et hestestutteri i Thy. Her har virussen indtil videre kostet fire heste livet.

Det var 20. februar, at de første meldinger om syge heste kom i Valencia.

Først lød det, at 11 heste havde symptomer, og senere på dagen var tallet på 20. Den 9. marts var tallet oppe på 78 i Valencia, og 10. marts kunne FEI meddele, at i alt 12 heste var blevet aflivet som følge af herpesvirus.

Det voldsomme udbrud af herpesvirus har betydet, at alle FEI-stævner i henholdsvis Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Italien, Østrig, Polen, Holland, Tyskland og Slovakiet er aflyst for at undgå, at smitten spreder sig.

At hesteherpes er farlig for de store dyr, kan blandt andre danske Kirsten Truelsen skrive under på. Hun har tidligere fortalt til B.T., hvordan hun og familien har været fanget i Spanien.

I starten af marts fortalte hun, at hun anslog, at der stod 86 syge heste ud af 100. Hun mistede selv en hest til den farlige virus, mens to andre også blev syge af den, ligesom hun forklarede, at arrangørerne handlede alt for sent.

»Arrangørerne skulle have reageret hurtigere og have fjernet de raske heste fra de syge. Det skete først efter ti dage,« fortalte hun i starten af marts.

Heste, der kommer til Danmark fra udlandet, skal i karantæne i 28 dage for at undgå smitte.