Nu er der kun billethajerne tilbage som sidste chance, hvis du vil på Jysk Park som AGF-fan og se De Hvii'e mod Silkeborg mandag aften klokken 19.

AGF har mandag meldt alt udsolgt til udebaneafsnittet til aftenens kamp.

AGF's kommunikationschef Søren Højlund Carlsen oplyser, at kapaciteten til kampen i Silkeborg for AGF's vedkommende tæller 1362 tilskuere.

»Det betyder meget for spillerne at opleve den store opbakning, vi har på udebane. Spillerne glæder sig til i aften og til at se den hvide mur,« fortæller kommunikationschefen.

AGF ligger i skrivende stund på Superligaens 11.-plads, men med det til trods er opbakningen til aftenens kamp så stor, at der er flere, der forsøger at få fingrene i en billet gennem de sociale medier.

»Silkeborg kunne godt have solgt flere billetter, hvis kapaciteten var til det, så det er mega fedt at opleve,« siger han og tilføjer:

»Vi kommer mange i aften, og vi opfordrer vores fans til, at man tager til Silkeborg i god tid.«

Indtil nu har AGF ikke vundet på udebane i sæsonen i de tre Superliga-kampe, som de har deltaget i. I denne omgang er det foreløbigt blevet til uafgjort Nordsjælland og to nederlag mod Viborg og AaB.