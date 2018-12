Alex Pledger er vant til, at folk lægger mærke til ham.

Med sine 215 centimeter stikker han i bogstaveligste forstand ud - men der er også en anden ting, som folk lægger mærke til.

Hans fødder.

Det har den newzealandske basketballspiller, der bruger størrelse 49, tilfældigvis bemærket. Det ser sådan ud:

Vis dette opslag på Instagram I go away for the weekend, @baileelikesthings makes a Christmas corner ...most wonderful time of the year #christmas #christmastree Et opslag delt af Alex Pledger (@alex_pledger35) den 11. Dec, 2017 kl. 12.54 PST

For hvis han smider billeder af sine (bare) fødder på eksempelvis Instagram, ender de lynhurtigt på andre sider, der dyrkes af folk med... ja, en forkærlighed for fødder. Fodfetish.

Alex Pledger griner mest af det.

»Det er mærkeligt, men jeg tænker, at alle folk kan lide noget forskelligt,« siger Alex Pledger overbærende:

»Jeg er 31 år, og jeg kan stadig lide at spille 'Crash Bandicoot' på PlayStation. Det vil der sikkert også være nogen, der synes er mærkeligt.«

Alex Pledger (th.) i aktion som basketballspiller. Foto: Vaughn Ridley Vis mere Alex Pledger (th.) i aktion som basketballspiller. Foto: Vaughn Ridley

I gadebilledet er der også en anden ting ved basketballspilleren, der tiltrækker sig opmærksomhed.

Ikke mindst når han går en tur med sin kæreste.

»Det er sjovt, hvis jeg er uden for basketball-miljøet og bare går gennem et storcenter med min kæreste - for hun er kun 157 centimeter høj,« siger Alex Pledger.

De ser sådan ud sammen:

Vis dette opslag på Instagram Holy crap I havent posted a photo since last year!!! (Lol sorry) Happy New Year everyone #2018 Et opslag delt af Alex Pledger (@alex_pledger35) den 31. Dec, 2017 kl. 3.06 PST

Vis dette opslag på Instagram imagine if @baileelikesthings wasn't wearing heels #MumsWedding Et opslag delt af Alex Pledger (@alex_pledger35) den 20. Sep, 2017 kl. 9.44 PDT

Om sin højde lyder det fra Alex Pledger:

»Jeg har haft denne højde, siden jeg var 18 år, så jeg er blevet vant til, at folk stirrer,« siger basketballspilleren:

»Jeg stikker helt sikkert ud i forsamlinger, men det generer mig ikke mere.«

Han spiller i øvrigt til dagligt i den australske liga for Melbourne United og for New Zealands landshold.