I øjeblikket bliver der skrevet sportshistorie.

For første gang nogensinde får kvindelige atleter mulighed for at deltage i disciplinen skiflyvning. Indtil nu har de været bandlyst fra disciplinen af især den tidligere præsident i det internationale skiforbund FIS, Gian Franco Kasper, der døde for to år siden.

Han mente, at kvindens anatomi satte en stopper for deres evner i disciplinen.

Men nu er den snak fortid.

Lørdag blev Maren Lundby så den første norske atlet, der nogensinde satte af på en skiflyvningsbakke. Det skete under lørdagens træning.

»Det var fedt. En vild følelse. Det er dejligt at få klaret det første hop,« siger hun ifølge Dagbladet.

Det er søndag, at det går løs officielt for de norske skihoppere.

Også norske Silje Opseth var på bakken og formåede at lande på 185,6 meter.

»Det er fuldstændig ubeskriveligt. For pokker! Jeg pressede bare på og holdt formen. Det virkede,« siger hun til Dagbladet.

At kvinderne nu langt om længe får mulighed for at deltage i disciplinen, glæder nordmændene. Men skaber også frustration for Lundby.

»Jeg føler, jeg er gået glip af seks år, hvor jeg kunne have haft muligheden for at træne og mestre de største bakker. Det er faktisk det, jeg er mest irriteret over. At jeg ikke har fået muligheden for at blive så god, som jeg tror, jeg potentielt kunne være blevet,« siger Maren Lundby til TV 2 Norge.