Et højt brag. Efterfulgt af et flammehav.

Sådan lyder øjenvidneberetninger af den ulykke, der for lidt over en uge siden kostede basketballikonet Kobe Bryant, hans datter Gianna og syv andre livet.

»Jeg hørte lige en helikopter flyve hen over mig. Den fløj lige hen over mit hoved. Skyerne ligger tungt, og jeg hørte et brag, og lyden stoppede øjeblikkeligt,« lyder det fra et vidne, der hurtigt slog alarm.

Los Angeles County Fire Department har nu frigivet lydoptagelser af de alarmopkald, der kom ind forrige søndag, da den tragiske helikopterulykke fandt sted. Det skriver flere medier.

This still image taken from a January 27, 2020, video released by the National Transportation Safety Board (NTSB), shows the remains of a helicopter which crashed near Calabasa, California, on January 26, 2020, killing retired NBA star Kobe Bryant, his daughter, Gianna, and seven others.

I alt fem alamopkald blev der foretaget af folk, der befandt sig i det bjergrige område Calabasas ved Los Angeles.

»Jeg kan høre flyet. Jeg tror, det var i skyerne,« lød det fra en borger, der altså troede, der var tale om et fly:

»Vi kunne ikke se det. Og så hørte vi bare et brag - og så blev det stille. Nu kan jeg se flammerne.«

En anden borger i området slog alarm og fortalte, at 'en helikopter var fløjet ind i et bjerg'.

Resterne af helikopteren.

»Vi hørte det, og nu kigger jeg på flammerne,« lød det fra manden.

Det var søndag morgen (lokal tid) for lidt over en uge siden, at helikopteren af mærket Sikorsky S-76 styrtede ned. Alle ni ombordværende omkom.

Hurtigt stod det klart, at det drejede sig om Kobe Bryants helikopter - og at han var ombord, sammen med datteren Gianni. De var på vej til en basketballkamp, hvor datteren skulle spille. Med ombord var derfor også nogle holdkammerater og deres forældre.

Kobe Bryant er siden blev mindet i stor stil hen over USA i forbindelse med en lang række af sportsbegivenheder. Og ofrene er blevet mindet af mange sportsfolk. Blandt andet i forbindelse med afviklen af Super Bowl forleden.