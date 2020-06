De er holdkammerater, men måske der lige skal tages en svær snak, når coronapausen er ovre.

For normalt forsvarer Draymond Green i Golden State Warriors, mens Steph Curry rammer de fleste af sine trepointsskud. Men i de her corona-tider har Draymond Green nok ramt lidt forbi med sin seneste gerning på de sociale medier.

Det kan virke så ufarligt at trykke 'like' på et tweet, men når man har 1,3 millioner følgere som Draymond Green og kommer til at synes godt om et ondt tweet om Steph Currys kone, kan det ende i problemer.

Og det er det, der lige nu sker for den 30-årige NBA-stjerne.

Vis dette opslag på Instagram Took me long enough. @stephencurry30 Et opslag delt af Ayesha Curry (@ayeshacurry) den 23. Maj, 2020 kl. 5.06 PDT

'Helt sikkert. Tal ned til kvinder, der viser hud til mænd, som ikke er deres partnere, for derefter at beklage dig over ikke at få opmærksomhed fra mænd, der ikke er din gemal. Gå derefter på en vild vægttabs-tur bare så du kan vise det frem, som du hadede andre for lige før? Patetisk. #AyeshaCurry,' skrev en bruger på Twitter.

Og det var dette tweet om holdkammeraten Steph Currys kone, Ayesha Curry, som Draymond Green altså likede - og siden blev opdaget i og hængt ud for. Lige nu går den historie det meste af verden rundt.

Draymond Green er nemlig ud til at være enig med de kritikere, der anklager Ayesha Curry for at være en hykler, efter hun lagde et bikinibillede op taget af manden Steph Curry.

Tidligere har Ayesha Curry nemlig været kritisk over for andre kvinder.

Foto: Kyle Terada Vis mere Foto: Kyle Terada

»Er alle bare med på næsten ikke at have noget tøj på for tiden? Ikke lige min stil. Jeg kan godt lide at gemme godterne væk til den, der betyder noget,« skrev Ayesha Curry tilbage i 2015.

Sidste år var det så beklagelse over ikke at få den samme opmærksomhed længere.

»Noget, der virkelig nager mig, og som helt ærligt har givet mig en anelse usikkerhed, er det faktum, at der er alle de her kvinder, som kaster sig over Steph, men jeg - i de seneste 10 år - har ikke mærket noget i den stil,« sagde Ayesha Curry i en snak med Jada Pinkett Smith i Red Talk Zone.

Og hun stoppede ikke der.

Vis dette opslag på Instagram Best little date night in... but outside on the patio. We finallllllly started Little Fires Everywhere. I LOVE. And I LOVE. (And yes I wore shoes. Im not trying to add ANOTHER pair of socks to the never ending laundry.) Et opslag delt af Ayesha Curry (@ayeshacurry) den 2. Maj, 2020 kl. 11.48 PDT

»Jeg får ingen - og det lyder forkert - mandlig opmærksomhed, og så begynder jeg at analysere på det og tænke, om der er noget galt med mig.«

Det er altså to udtalelser, som nu rammer Ayesha Curry på de sociale medier, og som Draymond Green enten med vilje eller ved en fejl har syntes godt om. Det gør han ikke længere, men han skal nok alligevel have sig en snak med Steph Curry, når NBA-sæsonen går i gang igen.